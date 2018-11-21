В Днепре из-за сообщения о заминировании трех вокзалов эвакуированы более 750 человек
В Днепре сегодня из-за сообщения о заминировании трех вокзалов эвакуированы более 750 человек.
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Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информация о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, автовокзала, а также станций метрополитена поступила в полицию в 13.00.
На указанные места выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.
Отмечается, что по состоянию на 16.30 для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала были эвакуированы 180 человек.
«Всего с территории трех вокзалов полицейские эвакуировали 753 человека», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).