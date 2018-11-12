Станция метро "Дарница" в Киеве закрыта на вход и выход

Полиция проводит проверку сообщения.

В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыта на вход и выход станция метрополитена "Дарница".

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Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Внимание! Станция "Дарница" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября в Киеве закрывали на вход и выход станцию метро "Майдан Независимости" из-за сообщения о заминировании.