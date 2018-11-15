В Киеве трое подростков брызгали в лицо слезоточивым газом прохожим женщинам и снимали это на телефон (видео)

Одну из женщин госпитализировали в больницу.

В Киеве трое подростков брызгали в лицо прохожим слезоточивый газ. Происходящий беспредел снимали на видеокамеру.

Их задержали патрульные полицейские. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие случилось в переулке Квитневом Подольского района Киева.

"Эти трое ходили по Квитневому переулку. Не просто прогуливались, а нападали на женщин, а именно - брызгали им в лицо газовым баллончиком "Кобра". Все это снимали на камеру своего мобильного телефона. Одну из женщин госпитализировали в больницу. Задержаны инспекторами патрульной полиции по предоставленным приметам", - указано в опубликованном сообщении на странице Киев Оперативный.

Читайте такжеПод Киевом пьяные подростки насмерть забили бездомного

"Наряд патрульной полиции остановил правонарушителей. Это - местные жители, 2005, 2003 и 2001 годов рождения. Сейчас у них берут объяснения. Решается вопрос о задержании 16-летнего участника, который непосредственно применял к потерпевшим спецсредство, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.