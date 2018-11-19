Вагон загорелся, когда трамвай проезжал недалеко от рынка «Привоз». Пассажиры успели эвакуироваться.

Сегодня в центре Одессы загорелся трамвай во время следования по маршруту.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротанс», около 8.00 в трамвайном вагоне маршрута №11 из-за перепада напряжения произошло короткое замыкание, что привело к повреждению изоляторов.

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В результате загорелась крыша вагона, пассажиры успели эвакуироваться из салона.

Пострадавших нет.

Отмечается, что вагон загорелся, когда находился возле зоопарка (недалеко от рынка «Привоз»). Из-за аварийной ситуации произошло обесточивание сетей, что привело к остановке трамваев. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь.

В КП «Одесгорэлектротанс» заявили, что движение маршрута №11 уже восстановлено, вагон направлен в депо для устранения неполадок. Причины замыкания устанавливаются.