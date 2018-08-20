Известная активистка-трансгендер пожаловалась на избиение во львовском трамвае

Нападавший называл себя "бывшим беркутовцем" и громко обсуждал внешность женщины.

Активистка ЛГБТ-движения Анастасия Кристель Домани пожаловалась на избиение во Львове.

Как указала Домани в Facebook, ее побили на почве ненависти и по причине ее гендерной идентичности.

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Женщина сообщила, что столкнулась с агрессивным мужчиной во львовском трамвае №6.

«Собралось немало людей на конечной, подъехал трамвай (бортовой номер 1164) и заходя в передние двери уперлась в мужчину, который пытался купить талон у водителя не проходя в салон. Сделала ему замечание, так как меня сзади подталкивали другие пассажиры. Тот резко огрызнулся, я ответила», - рассказала Домани о начале конфликта.

«Дальше все происходило крайне неважно для меня: тот мужик стал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?", ты кто такое, не мужик и не баба", "чего в юбку вырядился", подсел ко мне на свободное справа от меня сидение и хватая за локти угрожал: "вийдемо на моїй зупинці, я з тобою розберуся, щас братків викличу, я колишній беркутівець так шо знаешь шо тобі світить", - продолжила она.

По словам активистки, в дальнейшем мужчина продолжал угрожать ей. Взамен она предложила выйти на остановке "Площа Старый Рынок" и обратиться в полицию. Тем не менее, через несколько остановок мужчина снова подсел к ней и продолжил нагнетать конфликт.

«Я вижу его руки, глаза, следит за моим телефоном, - понимаю, что сейчас что-то будет. На полуслове он бьет меня в правую часть скулы, очки разбиваются, головой, от силы удара достаю ручку переднего сиденья, потом два удара еще - в лоб и голову. Была несколько секунд в прострации, а окружающие люди, вообще молчат и ничего не предпринимают», - рассказала Домани.

По ее словам, полицию она начала вызывать еще в трамвае. Активистка написала заявление в отделении, а затем поехала в травмпункт, где прошла осмотр, сделала рентген лица и получила справку о побоях.

Анастасия Кристель Домани активно учавствует в правозащитных инциативах в поддержку представителей ЛГБТ, входит в организацию "Транскоалиция".

Напомним, 1 июля сообщалось, что в Кривом Роге около десятка молодых людей напали на ЛГБТ-активиста Бориса Золотченко.