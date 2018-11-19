Не поделили компьютер: в Никополе парень 18 раз ударил ножом 13-летнюю сестру

Девочку доставили в больницу, пока её жизни ничего не угрожает. Вероятно, конфликт между братом и сестрой возник из-за компьютера.

В Никополе Днепропетровской области полиция задержала 18-летнего парня, который, пытаясь убить свою 13-летнюю сестру, нанес ей 18 ножевых ранений.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, это произошло 18 ноября утром.

Девочку доставили в больницу, пока её жизни ничего не угрожает.

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«Между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девочке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся. Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов», - говорится в сообщении.

Предварительно следствием установлено, что парень увлекался компьютерными играми. Вероятно, конфликт возник между ним и сестрой из-за компьютера.

По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Юношу задержали в порядке статьи 208 УПК.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве 56-летний тренер спортивной школы развращал 11-летнюю девочку.