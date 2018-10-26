Секс-скандал на Житомирщине: в Бердичеве 56-летний тренер спортивной школы развращал 11-летнюю девочку
На Житомирщине в городе Бердичеве вчера правоохранители задержали тренера спортивной школы, которого подозревают в развращении 11-летней девочки.
Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, тренера задержали в помещении учебного заведения.
Перед этим в полицию обратилась жительница Бердичева с сообщением о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери. Женщина рассказала, что педофилом оказался тренер местной спортивной школы.
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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних). В ходе следственных мероприятий полицейские установили причастность 56-летнего тренера к совершению развратных действий в отношении девочки.
Вчера после задержания мужчине объявили о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Задержанному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Расследование этого дела продолжается.
Как сообщал УНИАН, в Киеве предполагаемый педофил "охотился" за детьми с молотком и веревками.