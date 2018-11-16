В Киеве "обчистили" народного депутата - СМИ

Вору достались документы Едакова и банковские карты.

В Шевченковском районе Киева 14 ноября обокрали народного депутата (фракция "Народный Фронт") Ярослава Едакова.

Это произошло в торговом центре "Украина" на площади Победы. По информации источника "Обозревателя", народный избранник вместе с дочерью провел в универмаге полтора часа. А когда сел в машину (около 17:00), то обнаружил, что из его сумки исчезло портмоне.

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Вору достались документы нардепа и банковские карты, о сумме наличных не сообщается.

Среди украденных документов, по информации источника, были водительские права, депутатское удостоверение и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camrу. Их владельцами являются родственники Едакова.

Народный депутат является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Напомним, в июне СМИ сообщали, что в Киеве на Печерске квартирные воры обчистили апартаменты бывшей супруги главы запрещенной "Коммунистической партии Украины" Петра Симоненко - Светланы Симоненко.