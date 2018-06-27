В Киеве ограбили квартиру экс-жены главного коммуниста Украины Симоненко - СМИ

По данным бывшей жены лидера запрещенной "Компартии" Светланы Симоненко, обокрали ее квартиру в элитном доме на Печерске.

В Киеве на Печерске квартирные воры обчистили апартаменты бывшей супруги главы запрещенной "Коммунистической партии Украины" Петра Симоненко - Светланы Симоненко.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеЖурналист о перепалке Симоненко со сбежавшим в РФ экс-нардепом в эфире росТВ: кучка предателей грызется (видео)

По данным потерпевшей, обокрали ее квартиру в элитном доме на Печерске в Царском селе по улице ул.Старонаводницкая, 13А.

Перечень украденного жена главного коммуниста еще не составила, но когда обращалась в полицию говорила в общем, что украли вещи.

Как в этом доме могла произойти кража - загадка. Внизу дежурит охрана круглосуточно и сразу же звонит хозяину на личный мобильный если кто-то из гостей говорит что идет в такую то квартиру.

Сама бывшая жена Симоненко в одном из старых интервью подтверждала что зарегистрирована на Печерске.

Напомним, ранее журналисты показали, как живет главный коммунист Украины Петр Симоненко.