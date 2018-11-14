На летней резине по сугробам: в Киеве в ДТП пострадали 4 человека (видео)

У одного из пострадавших - травматическая ампутация ноги.

В Киеве на Гостомельском шоссе в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло из-за незамены водителями летней резины на автомобилях, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич в Facebook.

«Зима приходит неожиданно, а еще более неожиданным является первый снег, первый гололед и с ними первые неприятности на заснеженной дороге. Особенно для автолюбителей», - отметил он.

«Первые любители летней резины зимой уже на собственном опыте убедились в «безопасной» езде в снегопад на скользкой дороге: Гостомельское шоссе, столкновение трех легковых автомобилей (два из которых на летней резине), четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение», - сообщил заместитель председателя Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, из-за чего возникли заторы на дорогах столицы. В очистке города от снега задействовано 287 единиц техники и 61 бригада по ручной уборке.

В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное состояние для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, в связи с осложнением погодных условий в столице произошло почти 300 ДТП. Он отметил, что полиция просила водителей, чтобы они заранее сменили летнюю на зимнюю резину.



