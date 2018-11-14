В Киеве из-за снегопада произошло почти 300 ДТП

Все службы задействованы для ликвидации последствий ухудшения погодных условий.

В Киеве в связи с осложнением погодных условий произошло почти 300 ДТП.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире одного из телеканалов.

Он заявил об осложнении дорожного движения в связи с погодными условиями. «На данный момент все службы задействованы для ликвидации последствий. Создан специальный оперативный штаб, в который входят все службы, включая полицию, дорожные службы, ГСЧС», - отметил Билошицкий.

Он отметил, что полиция предупреждала и проводила разъяснительную работу относительно технического состояния транспортных средств, чтобы водители заранее поменяли летнюю резину на зимнюю.

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«Мы отмечаем большое количество транспортных происшествий в связи со сложившейся ситуацией. На данный момент в Киеве мы имеем около 300 ДТП, это начиная с утра, и это достаточно большое количество», - сообщил первый заместитель начальника полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве начался снегопад. Для очистки города от снега задействовано 287 единиц техники, а также 61 бригада по ручной уборке.

В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.