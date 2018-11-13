В Одессе загорелась элитная многоэтажка, среди пострадавших - малолетние дети (фото, видео)

По предварительным данным, пожарные спасли семь человек, из дома вывели 35 человек.

Сегодня, 13 ноября, в курортной зоне Одессы во время пожара в 17-этажном жилом доме пострадали четыре человека, в том числе двое малолетних детей.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 13 ноября в 18.30 поступило сообщение о возгорании по проспекту Шевченко, 33/Б.

В частности, в 17-этажном жилом доме, возле Дворца спорта, произошло возгорание в шахте электрокабелей, по предварительным данным, в районе 10 этажа.

Отмечается, что примерно в 19.20 пожар локализован. По предварительным данным, спасены 7 человек, на улицу выведено 35 человек.

«В больницу доставлены с подозрением на отравление продуктами горения 4 человека, в том числе 2 ребенка», - сообщили в главке.

По некоторым данным, речь идет о детях полутора и трех лет.

Людей эвакуировали, в том числе из окон - с помощью автолестницы.

К тушению пожара привлечены 47 человек и 10 единиц техники ГСЧС, прибыли несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

На месте продолжают работать спасатели.

Как сообщает "Думская", один из пентхаусов в этом доме принадлежит экс-главе Одесской ОГА, народному депутату Николаю Скорику.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 2-Д горит 25-этажный жилой дом.