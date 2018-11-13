В центре Киева девушка разрисовала Porsche и изрубила его топором (видео)

Девушка подошла к Porsche и написала баллончиком на авто слово "сволочь".

Во вторник, 13 ноября, возле Хоральной синагоги Бродского девушка в розовом пальто написала на Porsche Boxter слово "сволочь".

После этого она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины. Событие произошло около 13:00, передает "Информатор" и публикует видео.

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По словам свидетелей происходящего, они увидели, как к припаркованному кабриолету Porsche Boxter белого цвета подъехал автомобиль Chevrolet. Из машины вышла девушка в розовом пальто и серебристых сапогах с баллончиком краски в руках. Она подошла к Porsche и написала баллончиком на боку автомобиля слово "сволочь". Затем она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины.

Буквально через 15 минут после случившегося к Porsche подошел мужчина в капюшоне, сел за руль спорткара и уехал в неизвестном направлении. Свидетели добавили, что в салоне Boxter были несколько камер, потому происходящее могло быть срежиссированной постановкой.

Напомним, в июле в Днепре женщина написала "П***р" на авто неверного мужа и врезалась в него.