В Днепре женщина написала "П***р" на авто неверного мужа и врезалась в него - СМИ (фото)

По неофициальной информации, женщина хотела отомстить своему мужу за неверность.

3-го июля, около 23:00, на Набережной Заводской в Днепре столкнулись кроссовер Mercedes и Chevrolet. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали полицейские, оба автомобиля ехали по Набережной со стороны центра. Когда на перекрестке с улицей Павлова кроссовер начал разворачиваться на красный сигнал светофора, ему в бок «влетел» Chevrolet. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказали очевидцы, предварительно, Chevrolet якобы специально въехал в кроссовер. Оказалось, что за рулем Chevrolet сидела супруга водителя кроссовера. По неофициальной информации, женщина хотела отомстить своему мужу за неверность. Перед этим она уже якобы написала на его автомобиле нецензурные слова, а затем решила врезаться в него.

Женщина получила ушиб руки. На месте медики оказали ей первую помощь, однако от госпитализации женщина отказалась. Как рассказали полицейские, водители разойдутся по европротоколу.

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