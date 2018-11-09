В Херсоне задержали супругов, укравших иномарку и оружие у депутата

До ограбления пара ухаживала за домашними животными в хозяйстве потерпевшего, которым оказался депутат горсовета Николаева.

В одном из сел Очаковского района Николаевской области, расположенных на Кинбурнской косе, вечером 8 ноября супруги ограбили дом своего работодателя - депутата горсовета Николаева и завладели его элитным автомобилем.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На месте происшествия полицейские выяснили, что кроме ружья и патронов к нему, а также бытовой и компьютерной техники и личных вещей владельцев дома, воры похитили еще и хозяйственный автомобиль Toyota Tacoma, которым выломали ворота, когда скрывались с места преступления.

«Для оперативного задержания злоумышленников правоохранители Очакова привлекли к операции коллег из соседней области. Вместе полицейские в течение нескольких часов задержали обоих воров в Херсоне», - говорится в сообщении.

Сообщается, что причастными к краже оказались супруги-работники, которые ухаживали за домашними животными в хозяйстве потерпевшего.

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По данным полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 48-летний житель Кировоградщины с уголовным прошлым и его 40-летняя спутница из Черкасской области, приехавшие на Кинбурн на заработки, решили, что хозяин мало им платит, и условия проживания их не устраивают.

«Чтобы улучшить свою жизнь, они проникли в дом, откуда забрали все, что хотели: охотничье ружье и патроны к нему, телевизор, кофеварку и другие предметы бытовой техники, компьютер, личные вещи и даже постельное белье домовладельцев», - говорится в сообщении.

Зная, где хозяин держит ключи от автомобиля, злоумышленники погрузили похищенное в автомобиль и бросились наутек, даже не открывая ворота.

Уточняется, что уже находясь на территории Херсонской области, нетрезвый вор не справился с управлением и съехал с проезжей части. Автомобиль перевернулся, повредив колеса, после чего уже не мог больше двигаться.

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«Быстро договорившись о его продаже с незнакомцем, супруги получили на руки 10 тысяч гривень за автомобиль и отправились в Херсон, где полицейские их и задержали», - отметили в ведомстве.

В настоящее время оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, за совершенное им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве сегодня, 9 ноября, группа злоумышленников из пяти человек, среди которых девушка, взорвали банкомат в Корабельном районе города, откуда забрали имеющиеся денежные средства.