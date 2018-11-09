В Николаеве задержали пятерых человек, взорвавших и ограбивших банкомат

В преступную группу входили ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25 до 28 лет.

В Николаеве, сегодня ночью, 9 ноября, группа злоумышленников из пяти человек, среди которых девушка, взорвали банкомат в Корабельном районе города, откуда забрали имеющиеся денежные средства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые бросились бежать на автомобиле.

Задержали преступников уже через полчаса, когда те пытались спрятаться неподалеку в гараже.

«Все члены организованной преступной группы - ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25 до 28 лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские провели неотложный осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудия преступления: резаки, баллоны с газом, а также денежные средства. Тип взрывчатого вещества, используемого преступниками, устанавливается.

Уточняется, что противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали определенное время и по имеющейся информации воры планировали совершать кражи таким опасным способом на территории государства в различных регионах.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в том числе краж, как из банкоматов, так и из киосков по продаже сигарет.

Следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове утром 1 ноября неизвестные с помощью самодельного взрывного устройства взорвали банкомат.