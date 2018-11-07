В Киеве задержали мошенника, который в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тысяч евро (видео)

Злоумышленник попытался скрыться из офисного помещения через подготовленный заранее второй выход.

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали 23-летнего афериста, который в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тыс. евро.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, правонарушитель заранее снял офисное помещение в жилом доме на улице Урловской.

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Он устроил его под якобы настоящий обменник: сейфы, оргтехника, камеры видеонаблюдения. Кроме того, разместил объявление в Интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по хорошему курсу.

Один из таких пострадавших сегодня пытался осуществить выгодный обмен 50 тыс. евро. Как только преступник получил на руки валюту, вышел в соседнюю комнату и не вернулся. Пострадавший тем временем заподозрил неладное и начал ломать дверь.

Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей мошенника задержали фактически на месте преступления. Им оказался уроженец Крыма.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и других возможных участников этой мошеннической сделки.

Задержание мошенника состоялось в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Видео: полиция Киева

Ранее УНИАН сообщал, что в аэропорту Праги полиция задержала народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Он пытался рассчитаться в магазине Duty Free фальшивыми купюрами номиналом 200 евро. Как пояснил нардеп-радикал, деньги ему якобы менял еще в Киеве его помощник на "черном рынке".