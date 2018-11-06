Нардеп Лозовой задержан в аэропорту Праги

Фальшивые евро помощнику Лозового обменяли в одном из киевских обменников.

В Праге во время вылета в Киев полиция задержала народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Об этом сообщил глава партии Олег Ляшко на странице в Facebook.

"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой валютных мошенников", - написал Ляшко.

Напомним, ранее народный депутат Олег Ляшко в очередной раз решил похвастаться своим умением петь ртом. Наслаждаться талантом "главного радикала страны" в домашнем караоке пришлось его коллегам по партии и парламенту - Андрею Лозовому и Игорю Мосийчуку, а также его супруге Росите Сайранен.