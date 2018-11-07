Полиция Чехии и Лозовой рассказали подробности задержания нардепа из-за фальшивых денег (видео)

Правоохранители задержали Лозового на борту самолета, который уже был готов улетать в Киев.

Народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Лозовой хотел купить в аэропорту Праги товар за 440 евро. Когда он услышал от продавщицы, что деньги могут быть фальшивыми, то быстро ушел из магазина.

Об этом говорится в официальном ответе Управления полиции по делам иностранцев Республики Чехия, которое получило UA:Ривне.

Полицейские установили, что 5 ноября в 13:30 иностранец попытался заплатить за товар стоимостью 440 евро тремя банкнотами номиналом 200 евро. Продавщица проверила купюры специальным устройством, который показал, что они - фальшивые.

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"Когда она высказала подозрения относительно подлинности купюр, иностранец из магазина быстро ушел. На основании описания иностранца полицейские начали поиски, которые были успешны", - говорится в ответе чешских полицейских.

Правоохранители задержали Лозового на борту самолета, который уже был готов улетать в Киев. Депутат показал два документа, удостоверяющих личность. Одним из них был дипломатический паспорт Украины. Также сообщил, что является депутатом украинского парламента и требовал при своем задержании информировать украинское посольство.

Полицейские установили, что Лозовой не имеет иммунитета на территории Чехии, поэтому его наконец задержали. Депутат рассказал правоохранителям, что ничего не знал о фальшивые купюры. По его словам, он обменял их в Украине через своего ассистента.

После проведения следственных действий Лозового отпустили. Дальнейшее расследование дела осуществляет полиция Праги.

В комментарии журналистам нардеп добавил, что чехи разобрались в ситуации и в своем производстве признали его потерпевшим. Это подтверждают и в официальной дипмиссии нашего государства в столице Чехии, говорится в сюжете ТСН.

"Посольством Украины был предоставлен предусмотренный законодательством консульский сопровождение по этому делу", - подчеркнули дипломаты в Праге.

Политик покупал маме подарок в Duty Free, когда продавщица обнаружила, что деньги, которыми рассчитывался нардеп, фальшивые. Эти евро депутату, с его слов, передал помощник, имени которого Лозовой не раскрывает. Валюту то купил на черном рынке по интернету. "Зашел в самолет, уже положил вещи, меня стюардесса попросила пройти вперед, потому что хочет побеседовать полиция. Потом длился допрос, и где-то там в общей сложности восемь часов меня продержали. Я вчера сообщил национальной полиции нашей - они его второй день ищут, ЅІМку выбросил, очевидно. Стал, увы, жертвой аферы", - рассказал Лозовой.

Согласно электронной декларации, нардеп наличными имеет 150 тысяч евро. Поэтому вопрос, зачем он вообще покупал валюту. "Я не буду сейчас говорить личные подробности. Хотел бы призвать наших граждан вообще не вестись на эти аферы", - подчеркнул Лозовой.

Зачем, сколько и у кого менял, и почему именно на черном рынке – на эти вопросы нардеп исчерпывающе так не ответил.

Напомним, в Праге во время вылета в Киев полиция задержала народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.