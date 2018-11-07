"Подралась с мальчиком на перемене": появились новые подробности избиения школьницы под Харьковом

Директор школы Наталья Золотухина, где девочка учится в 6-м классе, рассказала, что произошло на самом деле.

Школьницу из села Бердянка госпитализировали в местную больницу. По словам 11-летней школьницы, на перемене ее избили 5 учеников.

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Директор Харьковского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта подтвердил, что у девочки не было серьезных травм, а только ушибы, передает 057.ua.

По словам главврача Зачепиловской больницы Светланы Жариковой, ей поставили диагноз - ушиб мягких тканей. Серьезных повреждений медики не обнаружили.

Директор Бердянской школы Наталья Золотухина, где девочка учится в 6-м классе, рассказала, что произошло на самом деле.

«Оксана играла на перемене в футбол с другими учениками. Они не поделили футбольные ворота. Девочка стала душить мальчика, несколько других школьников пытались их разнять, в результате чего она получила травму ноги», - сказала директор УВК.

Также она отметила, что ранее подобных конфликтов между Оксаной и другими учениками не было, но девочка отличается плохим поведением. Наталья Золотухина утверждает, что претензий мама девочки руководству школы не предъявляла.

Сейчас Оксана находится в Харьковской областной детской больнице №1. Туда ее перевели 6 ноября из Зачепиловской районной больницы для дообследования. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. У пациентки ушибы, тяжелых травм нет.

В пресс-службе Нацполиции в Харьковской области отметили, что 6 ноября мама Оксаны написала заявление в полицию по поводу избиения ее дочери.