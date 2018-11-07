ГСЧС ликвидировала масштабный пожар на маслозаводе под Одессой (фото, видео)

Погибших или пострадавших нет, утечка вредных веществ также не зафиксирована.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на заводе по переработке масла «Дельта Вилмар СНГ» в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 6 ноября примерно в 19.40 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Лиманском районе в селе Новые Биляры произошло возгорание в компрессорной производственного цеха комплекса ООО «Дельта Вильмар СНГ» по перегрузке и переработке тропических масел.

Пожарно-спасательные подразделения к месту вызова были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

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«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19.54 было установлено интенсивное горение в компрессорной с быстрым распространением открытого огня на площадь производственного цеха. Администрацией завода была осуществлена эвакуация персонала завода. На месте пожара организовали штаб пожаротушения и создали 4 оперативные участки», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сложность тушения пожара была обусловлена близким расположением других производственных цехов, угрозой утечки аммиака и взрывов. С целью недопущения распространения огня была проведена эвакуация цистерн с маслом, размещенных на расположенной рядом железнодорожной колее.

В ходе тушения пожара произошло разрушение металлических конструкций перекрытия между первым и вторым этажами и кровли сооружения с последующим распространением огня.

«Благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателей пожар был локализован в 22.40 на площади 1,5 тыс. кв.м. и в 7.00 7 ноября ликвидирован. Утечка вредных веществ не зафиксирована», - подчеркнули в главке.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 33 единицы техники и 171 человек личного состава, в том числе от ГСЧС 24 единицы пожарно-спасательной техники и 134 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

Справка УНИАН. «Дельта – Вилмар СНГ» - украинско-сингапурское предприятие, зарегистрированное в Украине.

В структуру компании входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в морском порту Южный. Все предприятия расположены в селе Новые Беляры, которое находится на экологически чистой территории в 30 км от Одессы.

Компания осуществляет свою деятельность на рынке пищевой промышленности с 2004 года и производит масложировую продукцию и ингредиенты для производителей хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. Является одним из крупнейших экспортеров в Европу.