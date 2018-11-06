В заказе убийства Гандзюк подозревают 12 человек - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко также сообщил, что сама управляющая делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк говорила о некоторых из этих подозреваемых.

Следствие подозревает 12 человек, которые, предположительно, могли заказать убийство управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня мы имеем подозрения в отношении 12 человек, которые, предположительно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователями. Обращаю также внимание, что мне лично она высказывала о трех из этих лиц. Следствию - несколько больше", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

4 ноября Гандзюк после длительного лечения скончалась.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.