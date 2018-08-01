Полиция переквалифицировала нападение на активистку Гандзюк в Херсоне на покушение на убийство

Причиной стало получение заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни Гандзюк.

Херсонская полиция уже второй раз переквалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, которую накануне неизвестный облил серной кислотой.

Сейчас преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью), сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

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"По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, полученному сегодня, стало известно, что вещество, которым облили чиновницу, является концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни в настоящее время преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, первоначально нападение на Гандзюк квалифицировали по статье "хулиганство", после получения информации от медиков о диагнозе потерпевшей квалификация была изменена на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "умышленное тяжкое телесное повреждение".

Как сообщал УНИАН, 31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.