В России автомобильный мост рухнул в воду, есть погибший (видео)

Легковой автомобиль, который прижало фурой при обрушении моста, сплющен.

В российском Приморье под тяжелым грузовиком рухнул автомобильный мост под селом Осиновка. Между фурой и плитами моста оказался зажат легковой автомобиль.

Об этом сообщает "ТАСС".

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"Пока один погибший. Водитель или пассажир легкового автомобиля, пока не можем точно сказать", - сказал собеседник. На месте ЧП образовывается пробка.

Легковой автомобиль, который прижало фурой при обрушении моста, сплющен. "Машина придавлена фурой и плитами, машина сплющена. Доступа к ней нет, пока не уберем фуру. На месте сотрудники МЧС, глава администрации района, поселения", - сказали в диспетчерской службе.

Как сообщал УНИАН, на киевской кольцевой дороге перевернулась фура, авария спровоцировала масштабные пробки.