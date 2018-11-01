В Харькове из-за ссоры в кафе двое мужчин до смерти избили третьего
В Харькове ссора между посетителями кафе закончилась дракой, в результате которой один из ее участников скончался в больнице.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В одном кафе между посетителями возник конфликт, во время которого двое мужчин жестоко избили третьего.
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Пострадавшего госпитализировали в больницу, где у него обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму. Через некоторое время он умер.
"Правоохранители установили двух мужчин 30 и 39 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления. Им объявлено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
Подозреваемые арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, в городе Черноморское Одесской области 28 октября избили медиков скорой помощи, которые прибыли по вызову к пенсионерке.