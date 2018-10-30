Из-за масштабного ДТП в Киеве в сторону Шулявки образовалась пробка

Машины раскидало по всему проспекту.

На проспекте Победы в Киеве возле столичного зоопарка столкнулось сразу пять автомобилей.

Как сообщили в группе dtp.kiev.ua, машины раскидало в разные стороны, о пострадавших ничего неизвестно.

"Возле зоопарка столкнулось около 5 автомобилей. О пострадавших ничего не известно. Машины раскидало по всему проспекту. Патрульная полиция работает на месте. Уже образовывается пробка", - говорится в сообщении.

По данным сервиса Google Maps, начиная от Бессарабской площади, движение по бульвару Шевченко и проспекту Победы затруднено.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в центре Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Автокран протаранил около 17 автомобилей.