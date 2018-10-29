В Днепре возле ресторана нашли умирающую девушку (фото)
В Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого чуть не погибла девушка. Как было установлено, горожане увидели девушку, которая нуждается в помощи.
Возле ресторана на Набережной Победы днепряне увидели лежащую на крайней правой полосе девушку, передает Dnepr24.
Как сообщается, девушка не подавала каких-либо заметных признаков жизни. На вид пострадавшей — около 20-23 лет, ни документов, ни телефона при себе не было.
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На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Сотрудники полиции попытались привести девушку в чувства, но на нашатырь или другие действия полиции девушка не реагировала
Как только подъехала скорая помощь, полицейские погрузили девушку в реанимобиль, после чего медики принялись реанимировать днепрянку прямо на месте.
После нескольких уколов с физраствором девушка стала реагировать и на боль, поэтому ее сразу же госпитализировали отделение местной больницы.
По предварительной информации от врачей, днепрянка находилась под воздействием опиатов. От печального финала девушку спасла бдительность других людей и своевременная помощь специалистов.
Как ранее сообщал УНИАН, в г. Болград Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя 40 кг марихуаны.