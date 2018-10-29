На Львовщине подростку грузовым поездом отрезало обе ноги

Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к травмированию несовершеннолетнего.

В Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд травмировал 17-летнего юношу, который остался без обеих ног.

Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА, несовершеннолетний в тяжелом состоянии госпитализирован.

«29 октября в 00:05 на перегоне «Ходовичи-Стрый» грузовым поездом № 3001 сообщением «Стрый-Ходоров» был травмирован (ампутация двух ног) 17-летний местный житель», - отмечается в сообщении.

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Несовершеннолетний госпитализирован в Стрыйскую районную больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к травмированию несовершеннолетнего.

Как сообщал УНИАН, на выступлении Ника Вуйчича во Львове умер 16-летний подросток.