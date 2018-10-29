На выступлении Ника Вуйчича во Львове умер 16-летний подросток

Медики делали все возможное, но спасти парня не смогли.

На выступлении известного мотивационного спикера Ника Вуйчиче во Львове внезапно умер один из зрителей – 16 летний парень.

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Как сообщает ZAXID.NET, Вуйчич выступал на «Арене Львов». Гибель парня журналистам подтвердили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

Подростку стало плохо около 20:00. Медики делали все возможное, но спасти парня не смогли.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину гибели установит экспертиза. По неофициальной информации, у умершего был порок сердца.

28 октября Ник Вуйчич впервые посетил Львов. На 30 октября был запланирован его первый визит в Одессу.