Человек-легенда Ник Вуйчич впервые посетит Львов

Трехдневная программа приезда человека-легенды в Украину будет очень насыщенной. 28 и 30 октября Ник впервые посетит Львов и Одессу.

Ник родился без рук и ног, и несмотря на свои физические недостатки он смог не просто реализовать себя, но и вдохновить своим примером тысячи людей.

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Это будет уже шестой визит Вуйчича в Украину. В прошлом году на его выступление на Крещатике собралось около полумиллиона человек.

На этот раз Ник Вуйчич поделится с украинцами секретами своего успеха и расскажет, как он стал счастливым мужем, отцом четырех детей и всемирно известным спикером. Он расскажет, что спасало его от отчаяния в трудные периоды жизни и научит, как реализовать свой потенциал на сто процентов, несмотря на любые ограничения и препятствия.

Трехдневная программа приезда человека-легенды в Украину будет очень насыщенной. 28 и 30 октября Ник впервые посетит Львов и Одессу.