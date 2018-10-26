В Черновцах в подпольных цехах изъяли 45 тонн поддельного кофе (видео)

45 тонн поддельного кофе правоохранители изъяли в подпольных цехах.

На подпольное производство натолкнулись после заявления представителей известного бренда кофе: по их данным, количество фальсификата в магазинах Черновцов по неизвестным причинам резко выросло.

Так следователи и нашли нелегальные цеха. Почти круглосуточно два десятка работников смешивали дешевый кофе с просроченным. Они паковали этот кофе в упаковки известных брендов.