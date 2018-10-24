В Москве на ходу разорвало поезд (фото)
12:00, 24 октября 2018Происшествия
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Внутри поезда находились пассажиры.
Пострадавших в результате аварии нет / фото Mash
В Москве на ходу разорвался поезд "Ласточка". Между вагонами разрушилась сцепка.
Авария произошла 17 октября на подъезде к станции МЦК "Лужники", сообщает Телеграмм-канал Mash.
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"Поезд экстренно остановили. Оказалось, что между вагонами разрушилась сцепка и порвалась гармошка. Внутри поезда находились пассажиры, но, к счастью, никто не пострадал. Очень плохие спецэффекты", говорится в сообщении.
Как сообщали СМИ, в результате аварии на эскалаторе в римском метро перед футбольным матчем Рома (Италия) - ЦСКА (Россия) 23 октября пострадали десятки болельщиков, среди них - четверо граждан Украины.
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