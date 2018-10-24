Адская "мясорубка" в метро Рима: появились подробности и жуткие кадры аварии (фоторепортаж, видео)

В Риме на станции метро 23 октября произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА.

Появились уточненные данные по пострадавшим в римском метро. 16 русских болельщиков госпитализировали.

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Восьмерых уже выписали, сообщает Телеграмм-канал Mash. "Ночью самым тяжелым сделали операции, сейчас оперируют еще двоих. Состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении.

"Хорошая новость: парню из России, который пострадал больше всех - не будут ампутировать ногу. Римские врачи его осмотрели и решили, что в этом нет необходимости", - добавили в Mash.

То, что эскалатор начал очень быстро двигаться, сообщил болельщик Телеграмм-каналу Mash.

"Очень много людей было, все прыгали друг на друга", – сказал очевидец произошедшего.

"То есть у нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог", – посетовал очевидец в эфире телеканала"Матч ТВ".

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В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018

Напомним, инцидент произошел на станции метро Repubblica, когда фанаты российского футбольного клуба ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов УЕФА с римским клубом "Рома", прыгая на эскалаторе, вызвали его поломку. В больницы были госпитализированы 24 человека, среди которых итальянцы. Одному человеку частично ампутировали стопу.