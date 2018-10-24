В Совбезе РФ назвали причину массового убийства в колледже Керчи

Трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников.

Причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

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"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе", — заявил он.

Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников. "Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", — резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.