цей матеріал доступний українською

В римском метро обрушился эскалатор: пострадали десятки российских футбольных фанатов (видео)

22:27, 23 октября 2018
Мир
2453 0
Аварию могли спровоцировать болельщики, прыгавшие на эскалаторе

По данным итальянских властей, пострадали 20 человек, один из них находится в тяжелом состоянии с «полуампутированной ступней». Почти все пострадавшие — из России. Об этом сообщает La Repubblica.

Читайте такжеВ Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук (видео)

Представитель российского посольства заявил РИА Новости, что в римском метро пострадали 30 человек.

По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.

Внимание! На видео показано происшествие, в результате которого серьезно пострадали люди. В ролике содержится нецензурная лексика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #метро#авария#Рим