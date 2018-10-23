В римском метро обрушился эскалатор: пострадали десятки российских футбольных фанатов (видео)
В Риме на станции метро «Репубблика» произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА.
По данным итальянских властей, пострадали 20 человек, один из них находится в тяжелом состоянии с «полуампутированной ступней». Почти все пострадавшие — из России. Об этом сообщает La Repubblica.
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Представитель российского посольства заявил РИА Новости, что в римском метро пострадали 30 человек.
По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.
Внимание! На видео показано происшествие, в результате которого серьезно пострадали люди. В ролике содержится нецензурная лексика.
В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018