В масштабном ДТП в центре Киева пострадал муж Ани Лорак
16:45, 23 октября 2018Происшествия
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Автомобиль Мурата Налчаджиоглу пострадал из-за аварии в центра Киева.
Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу стал одним из пострадавших в результате масштабного ДТП в центре Киева, где кран протаранил 17 автомобилей.
Об этом сообщил сам муж Ани Лорак, выложив сторис в Instagram, на котором видно поврежденный автомобиль Мурата Налчаджиоглу.
Отметив, что незадолго до ДТП на Леси Украинки он публиковал видео, на котором отмечал загруженность дорог.
instagram.com/muratnalca
Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Там подъемный кран без тормозов разбил 17 автомобилей. Движение транспорта было полностью перекрыто.
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