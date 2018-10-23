В масштабном ДТП в центре Киева пострадал муж Ани Лорак

Автомобиль Мурата Налчаджиоглу пострадал из-за аварии в центра Киева.

Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу стал одним из пострадавших в результате масштабного ДТП в центре Киева, где кран протаранил 17 автомобилей.

Об этом сообщил сам муж Ани Лорак, выложив сторис в Instagram, на котором видно поврежденный автомобиль Мурата Налчаджиоглу.

Отметив, что незадолго до ДТП на Леси Украинки он публиковал видео, на котором отмечал загруженность дорог.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Там подъемный кран без тормозов разбил 17 автомобилей. Движение транспорта было полностью перекрыто.