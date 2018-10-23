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В масштабном ДТП в центре Киева пострадал муж Ани Лорак

16:45, 23 октября 2018
Происшествия
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Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу стал одним из пострадавших в результате масштабного ДТП в центре Киева, где кран протаранил 17 автомобилей.

Об этом сообщил сам муж Ани Лорак, выложив сторис в Instagram, на котором видно поврежденный автомобиль Мурата Налчаджиоглу.

Отметив, что незадолго до ДТП на Леси Украинки он публиковал видео, на котором отмечал загруженность дорог.

instagram.com/muratnalca

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Там подъемный кран без тормозов разбил 17 автомобилей. Движение транспорта было полностью перекрыто.

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Теги: #Киев#авария#ДТП в Киеве