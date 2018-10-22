В Крыму разгорелся скандал из-за нового видео с Росляковым

Спустя несколько часов видео с Росляковым было удалено со всех ресурсов.

В оккупированном Крыму уволили директора телеканала "Таврида" Николая Долгачева после запуска в эфир нового видео с Владиславом Росляковым, устроившим массовое убийство в колледже Керчи.

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Официального подтверждения не обнародовали, однако сам Долгачев убрал со своей странице в Facebook должность "директор", говорится в Телеграмме "Крымский канал".

"После утренней воскресной программы "Вести-Крым. События недели" Долгачев через Facebook объяснил показанный материал призывом "быть аккуратнее с информацией", - отмечается в сообщении.

Напомним, что видеозапись, на которой Росляков перед началом массового расстрела здоровается с неизвестным, 21 октября опубликовал российский телеканал. На ней видны все подробности нападения студента Владислава Рослякова на студентов и преподавателей.

Спустя несколько часов видео было удалено со всех ресурсов, также были "зачищены" все ссылки на него.