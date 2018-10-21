РосТВ показало жуткое видео массового убийства в керченском колледже

На представленных кадрах можно видеть, как стрелок убивает из ружья преподавателя и одного из студентов.

Российский телеканал опубликовал видео с камер наблюдения в политехническом колледже оккупированной Керчи, на котором видны все подробности нападения студента Владислава Рослякова на студентов и преподавателей.

Читайте такжеКерченский стрелок планировал нападение почти два года - СМИ

На представленных кадрах можно видеть, как Росляков заходит в здание колледжа через неохраняемый вход. С собой он принес сумку и рюкзак. Предполагается, что в сумке он нес дробовик, а в рюкзаке – взрывное устройство.

Далее можно видеть, как во время перемены Росляков выходит из буфета уже без рюкзака. После этого последовал взрыв. На следующих кадрах можно видеть, как стрелок убивает из ружья преподавателя и одного из студентов.

Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.