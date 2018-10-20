В ДТП под Киевом погибла участница популярного комедийного шоу (фото, видео)
Автобус с актерами популярного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" столкнулся с фурой на Житомирской трассе под Киевом.
Как сообщает dtp.kie.ua, в результате аварии погибла актриса Марина Поплавская. Еще четверо участников шоу получили тяжелые травмы.
"6:43 возле с. Мила Киево-Святошинского район на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение автобуса "Неоплан" с грузовым автомобилем "Даф". В результате ДТП погибла актриса "Дизель Шоу" Поплавская М.Ф., пострадали четверо", - говорится в сообщении.
Сообщается что Поплавская сидела на переднем сидении, в результате столкновения актрисе оторвало нижнюю часть тела.
По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.
Всего в автобусе находились 14 пассажиров. Водителя автобуса задержали в порядке ст.208 КПК Украины.
Как сообщал УНИАН, 18 октября в Днепре произошло масштабное смертельное ДТП.