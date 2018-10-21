На Житомирщине со стрельбой задержали "домушника" с Кавказа

29-летний задержанный подозревается в причастности к кражам из квартир горожан.

На Житомирщине полиция с погоней и стрельбой задержала вора-"домушника", уроженца кавказского региона.

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Как сегодня сообщила пресс-служба областной полиции, 20 октября патрульные с применением оружия остановили автомобиль «Nissan Maxima» на автодороге Выступовичи - Могилев-Подольский, водитель которого подозревается в причастности к кражам из квартир житомирян.

29-летний задержанный является уроженцем и гражданином государства Кавказского региона.

"По нашей информации, за несколько часов до задержания он совершил две кражи из квартир жителей областного центра. Кроме того, его разыскивали наши львовские коллеги за совершение грабежа, соединенного с проникновением в жилище", - рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Когда патрульные подали подозреваемому, который двигался уже на выезде из областного центра, знак с требованием остановить автомобиль, мужчина только прибавил скорость.

В ходе преследования, учитывая, что подозреваемый своими действиями создавал угрозу для других участников дорожного движения, патрульные применили служебное оружие для принудительной остановки «Nissan Maxima». Было осуществлено несколько выстрелов, два из которых - предупредительные вверх.

Вблизи с. Хажин Бердичевского района Житомирской области водитель вынужден был остановиться из-за поврежденного полицейскими колеса и пытался скрыться пешком. Оперативники криминальной полиции ГУНП задержали мужчину, а на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления НП и Житомирского отдела полиции. В ходе осмотра были изъяты похищенные из домов житомирян вещи и другие свидетельства противоправной деятельности.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

По совокупности совершенных преступлений задержанному может грозить наказание в виде заключения на срок до 8 лет.

Накануне в Одессе правоохранители задержали на улице мужчину, в сумке которого был пистолет и самодельные взрывные устройства.