В Одессе задержали мужчину, у которого в сумке был пистолет и самодельные взрывные устройства
В Одессе правоохранители задержали на улице мужчину, в сумке которого был пистолет и самодельные взрывные устройства.
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Как сообщили УНИАН в Управлении полиции охраны в Одесской области, мужчина задержан в Малиновском районе города в пятницу, 19 октября.
«При патрулировании территории города на улице Маковой полицейские охраны заметили неизвестного со спортивной сумкой, который, увидев патрульный автомобиль, начал вести себя подозрительно и пытался скрыться», - сообщили в управлении.
Отмечается, что при поверхностном осмотре у мужчины обнаружен травматический пистолет без документов на право ношения и резиновые патроны к нему, металлоискатель и предметы, которые, по предварительным данным, являются самодельными взрывными устройствами.
Задержанным оказался 38-летний житель Николаевской области.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции Малиновского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся соответствующие неотложные мероприятия.