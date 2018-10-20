В Одессе задержали мужчину, у которого в сумке был пистолет и самодельные взрывные устройства

Задержанным оказался 38-летний житель Николаевской области.

В Одессе правоохранители задержали на улице мужчину, в сумке которого был пистолет и самодельные взрывные устройства.

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Как сообщили УНИАН в Управлении полиции охраны в Одесской области, мужчина задержан в Малиновском районе города в пятницу, 19 октября.

«При патрулировании территории города на улице Маковой полицейские охраны заметили неизвестного со спортивной сумкой, который, увидев патрульный автомобиль, начал вести себя подозрительно и пытался скрыться», - сообщили в управлении.

Отмечается, что при поверхностном осмотре у мужчины обнаружен травматический пистолет без документов на право ношения и резиновые патроны к нему, металлоискатель и предметы, которые, по предварительным данным, являются самодельными взрывными устройствами.

Задержанным оказался 38-летний житель Николаевской области.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции Малиновского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся соответствующие неотложные мероприятия.