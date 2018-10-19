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Кровь и осколки: опубликовано жуткое видео из колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

11:26, 19 октября 2018
Происшествия
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Появилось видео осмотра места стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.

Его опубликовал на своем YouTube-канале Следственный комитет РФ. На кадрах показана работа следователей, видны разбитые стекла и поврежденные двери.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

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Теги: #Крым#убийство#видео#Керчь