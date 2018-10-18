В Одессе полиция начала расследование пожара на побережье, во время которого сгорело 16 дачных домов (видео)

Вероятной причиной возгорания может быть неосторожное обращение с огнем.

В Одессе полиция начала расследование по факту пожара на побережье, во время которого сгорело 16 дачных домов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, вчера вечером в полицию поступила информация из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о возгорании куреней (небольших домов для отдыха) в Черноморке.

На месте работали спасатели, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские.

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«По предварительной информации, от огня пострадало 16 зданий. Вероятной причиной возгорания может быть неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте продолжают работать представители ГСЧС и полиции. Окончательные причины возгорания будут известны после проведения необходимых исследований», - заявили в главке.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в Главном управлении ГСЧС в области, пожар возник на причале №129 клуба спортивного рыболовства «Черномор».

Пожару был присвоен повышенный номер вызова «Ранг №3».

«В результате пожара огнем уничтожены 16 дачных домов (куреней) и повреждено одно административное здание. Спасены 269 куреней. Предположительно причина пожара - неосторожное обращение с огнем владельцем одного из куреней», - заявили в главке.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе на побережье Черного моря во время масштабного пожара сгорели 16 куреней (небольших домов для отдыха) и двухэтажное административное здание - шкиперская. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По словам местных жителей, они видели, как огонь появился одновременно в нескольких местах.