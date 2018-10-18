Первокурсники керченского колледжа пожертвовали собой, защищая студенток от убийцы – свидетель (видео)

Парни начали забрасывать стрелка камнями, чтобы отвлечь его и вызвать огонь на себя.

Во время нападения на колледж в оккупированной Керчи четверо первокурсников ценой своих жизней спасли от гибели других подростков, преимущественно девушек.

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Об этом российскому агентству ТАСС рассказал студент колледжа, свидетель трагедии Артур Колесник.

«Ребята-первокурсники, которые только выпустились из 9 класса, они только поступили, отучились два месяца. И когда произошла эта трагедия, ребята начали забрасывать его камнями [убийцу - ред.], потому что за его спиной отходили другие дети. Группы, преимущественно девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас, все вчетвером, погибли», – рассказал он.

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 октября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.