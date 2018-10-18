Керчане боятся отпускать детей в школы, классы опустели – СМИ

У ворот всех школьных и дошкольных учреждений Керчи дежурят российские силовики.

После нападения на колледж в оккупированной Керчи местные жители побоялись отпускать детей в школы, несмотря на то, что у всех учебных и дошкольных заведений дежурит росгвардия.

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Как сообщает местный сайт «Керчь - это мой город», посещаемость садов и школ сегодня значительно упала, так как родители еще переживают сложившуюся ситуацию.

Ученики школы №2, в частности, сообщили о том, что в младших классах совсем мало детей. В старших – порядка 15 человек. Несмотря на это, учеба ведется в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.