В официальной версии массового убийства в Керчи нашли ряд нестыковок

Убийца показал невероятную технику стрельбы, но перед нападением не удосужился распаковать патроны и переложить боеприпасы по карманам.

Российский журналист Сергей Асланян указал на ряд подозрительных аспектов официальной версии нападения студента Владислава Рослякова на колледж в оккупированной Керчи.

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В своей публикации в Facebook журналист разобрал обстоятельства нападения и обнародованные материалы по убийству с точки зрения практикующего стрелка.

Так, выжившие рассказывают о стрельбе очередями, хотя автоматическое оружие запрещено к продаже в РФ. «Полуавтоматическое оружие стреляет так быстро, что на слух может показаться, что огонь ведется очередями, только в руках профессионала с огромным опытом и огромным настрелом», - отметил он.

Кроме того, неясно, где стрелок держал боеприпасы: «На фотографиях с места преступления отчетливо видны десять коробок с патронами. Стоп-кадр с видеокамеры не дает представления о наличии патронташа. На трупе его тоже не видно. В кадре рюкзака на стрелке нет. Через плечо виден какой-то ремень. Возможно, на ремне небольшая сумка, не выходящая за габариты тела? Стрелок ведет очень плотный и результативный огонь без явных боеприпасов, которые неизвестно где, но, скорее всего, не с ним?».

Нераспакованные коробки с патронами, замеченные на фотографиях, вызывают у Асланяна недоумение.

«Стрелок настолько неопытен, что идя на дело, не удосужился переложить боеприпасы по карманам, не озаботился подсумками, не взял патронташ и в процессе стрельбы аккуратно вскрывал очередную коробку, аккуратно доставал каждый патрон и аккуратно заряжал в подствольный магазин. Картечные патроны продаются в коробках по 10 штук и лежат неодинаково, а в шахматном порядке (один капсюлем вверх, второй капсюлем вниз) и для заряжания каждый патрон надо суметь повернуть правильной стороной. А это требует времени, навыка и четкости исполнения», – подчеркнул он.

Стрелок, как отмечает журналист, настолько опытен, что показал невероятную технику результативной стрельбы. При этом, оружие было куплено лишь 13 октября, и времени на освоение и тренировки у убийцы не было.

«Или стрелок все это уже давно умел, тайком тренируясь с чужим карабином. Иначе мы потеряли потенциального чемпиона мира по практической стрельбе с запредельным талантом и невероятной предрасположенностью к стрелковому спорту», – отметил Асланян.

Остается также непонятным, почему стрелок не израсходовал все боеприпасы и взрывчатые устройства, ведь ответного огня не было, и о попытках дать ему отпор никто из свидетелей не упоминал.

Характер ранений, полученных стрелком при самоубийстве, по словам журналиста, не характерен для выстрела из дробовика.

«Парень застрелился. Из дробовика. Картечным патроном. В голову? Тогда почему голова на месте? В корпус? Не видно выходных отверстий. Пулей? Отдышался, успокоился, хладнокровно перезарядил оружие пулевым патроном и выстрелил в себя?», – задается вопросами он.

С учетом нестыковок аналитик ставит три вопроса: «кто стрелял, из какого оружия и сколько было нападавших?»

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.