Бойня в керченском колледже: началась эвакуация раненых по городам

Всего в результате массового убийства в Керчи в колледже погибли 20 человек, включая самого стрелка Владислава Рослякова.

В Керчи началась эвакуация раненых в результате взрыва и стрельбы в колледже по городам. Читайте такжеМассовое убийство в Керчи: подборка жутких кадров нападения на колледж (фото, видео) Об этом в Телеграмм-канале сообщает Mash. "11 самых тяжелых пациентов заберет Москва, семерых - Краснодар, пятерых - Симферополь", - говорится в сообщении. Всего в больницах находятся 44 человека. 12 отпущены лечиться домой. Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.

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