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Бойня в керченском колледже: началась эвакуация раненых по городам

10:17, 18 октября 2018
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в Телеграмм-канале сообщает Mash. "11 самых тяжелых пациентов заберет Москва, семерых - Краснодар, пятерых - Симферополь", - говорится в сообщении. 

Всего в больницах находятся 44 человека. 12 отпущены лечиться домой.

Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.

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Теги: #Крым#убийство#взрыв#Керчь