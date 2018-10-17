На лестнице тела погибших: убегающая от керченского стрелка студентка сняла происходящее на камеру (видео)
20:48, 17 октября 2018Происшествия
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На видео видно как студенты убегают по лестнице, позади них слышны выстрелы.
Политехнический колледж в Керчи, где произошел теракт / REUTERS
В сети появилось видео, снятое внутри здания политехнического колледжа во время расстрела студентов.
На записях, опубликованных в Telegram-канале Mash, видно как студенты убегают по лестнице, позади них слышны выстрелы.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!
Также видно лежащие на лестнице тела погибших, которым не удалось убежать от керченского стрелка Влада Рослякова.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа Влад Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.
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