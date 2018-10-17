На лестнице тела погибших: убегающая от керченского стрелка студентка сняла происходящее на камеру (видео)

На видео видно как студенты убегают по лестнице, позади них слышны выстрелы.

В сети появилось видео, снятое внутри здания политехнического колледжа во время расстрела студентов.

На записях, опубликованных в Telegram-канале Mash, видно как студенты убегают по лестнице, позади них слышны выстрелы.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Также видно лежащие на лестнице тела погибших, которым не удалось убежать от керченского стрелка Влада Рослякова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа Влад Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.