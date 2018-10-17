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На лестнице тела погибших: убегающая от керченского стрелка студентка сняла происходящее на камеру (видео)

20:48, 17 октября 2018
Происшествия
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Политехнический колледж в Керчи, где произошел теракт / REUTERS

На записях, опубликованных в Telegram-канале Mash, видно как студенты убегают по лестнице, позади них слышны выстрелы.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Также видно лежащие на лестнице тела погибших, которым не удалось убежать от керченского стрелка Влада Рослякова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. 

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа Влад Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #взрыв#теракт#Керчь#колледж