В ВСУ подтвердили гибель американского военного во время катастрофы Су-27

Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

В результате аварии истребителя Су-27 на Винничине погиб военнослужащий из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, передает ТСН.

"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в уточнении информации относительно катастрофы по состоянию на 10:30 среды, 17 октября.

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Первым членом экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Восток”.

"Подготовленный к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении относительно характеристики украинского пилота.

Как известно, 16 октября около 17:00 в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".