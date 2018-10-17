В Харькове продавщица голыми руками пыталась остановить вооруженного грабителя (видео)

Она схватила его за одежду и изо всех сил пыталась остановить.

В Харькове женщина голыми руками пыталась остановить вооруженного грабителя.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Неизвестный мужчина в балаклаве около полудня ворвался в небольшой магазин в спальном районе Харькова. Угрожая пистолетом, он начал требовать деньги у продавщицы, но та не растерялась и успела нажать тревожную кнопку.

Грабитель запаниковал, ворвался за прилавок, схватил деньги и бросился бежать. Продавщица схватила его за одежду и изо всех сил пыталась остановить.