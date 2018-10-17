В Харькове продавщица голыми руками пыталась остановить вооруженного грабителя (видео)
11:08, 17 октября 2018Происшествия
3905 0
Она схватила его за одежду и изо всех сил пыталась остановить.
В Харькове женщина голыми руками пыталась остановить вооруженного грабителя.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеГрабитель банка из Литвы отсудил в Словении 9000 евро за то, что назначили русского переводчика
Неизвестный мужчина в балаклаве около полудня ворвался в небольшой магазин в спальном районе Харькова. Угрожая пистолетом, он начал требовать деньги у продавщицы, но та не растерялась и успела нажать тревожную кнопку.
Грабитель запаниковал, ворвался за прилавок, схватил деньги и бросился бежать. Продавщица схватила его за одежду и изо всех сил пыталась остановить.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter